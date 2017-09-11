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Сутки в АТО: 51 обстрел, потерь среди ВСУ нет

Понедельник, 11 сентября 2017, 07:00

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 51 раз открывали огонь по украинским силам, используя при этом минометы различных калибров.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали ответный огонь. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Так, после 18:00 террористы несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям возле Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцево, Пескам.

Около 21:00 вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики кроме гранатометов и стрелкового оружия применяли миномет калибра 82 мм.

На Приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. Из  гранатометов были обстреляны укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На Луганском направлении вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а из 82-мм миномета - по Новотошковскому.

Темы: АТОВооруженные силыДонбасс
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