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Боевики ИГИЛ владеют 11 тыс сирийских паспортных бланков

Понедельник, 11 сентября 2017, 07:41

Боевики "Исламского государства" имеют на руках более 11 000 настоящих паспортных бланков.

Об этом сообщило издание Bild am Sonntag со ссылкой на информацию Федерального управления по уголовным делам и немецкого министерства внутренних дел, передает DW.

 Издание пишет, что эти бланки являются подлинными, то есть имеют соответствующие номера серии. Это порождает риск того, что боевики с помощью таких документов могли бы выдавать себя за беженцев.

По данным газеты, федеральное ведомство по делам миграции и беженцев по состоянию на октябрь 2016 года проверило 81301 подозрительный паспорт. В 8625 случаях (более 10 процентов) за 2016 год была зафиксирована подделка документов. В 2015 году было раскрыто 800 случаев фальсификации.

В первом полугодии 2017 года немецкая полиция зафиксировала сокращение примерно на четверть количества незаконных пересечений границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Темы: терроризм
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