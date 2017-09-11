Форум издателей просит СБУ обеспечить охрану писателей

Руководство Форума издателей во Львове обратилось в СБУ с просьбой обеспечить охрану писателей в связи с тем, что некоторые из них получают угрозы.

Об этом сообщила президент Форума издателей Александра Коваль в интервью ZN.UA.

По ее словам, в частности, угрожают Ларисе Денисенко и Елене Герасимьюк

"Кое-кому не нравится, что именно эти авторы имеют свою позицию, свой взгляд. Например, у Денисенко есть книга "Майя и ее мамы". И говорят, что автор якобы навязывает детям форму "нетрадиционной" семьи.

А в связи с Герасимьюк я, как и вы, тоже ничего не понимаю, чего они хотят. Чем и перед кем она провинилась?" – сказала Коваль.

Она добавила, что лично ей или в офис форума угрозы не поступали.

"Нам не поступали. Но много информации было именно в социальных сетях, о которых я уже говорила. После этого мы и написали заявление в СБУ, чтобы обеспечить охрану украинских писателей, которые ни за что, не дай Бог, как-то могут пострадать", - подытожила Коваль.

Как известно, Форум издателей пройдет во Львове с 13 по 17 сентября.