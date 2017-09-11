Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В многоэтажке Мариуполя прозвучал взрыв: погиб мужчина

Понедельник, 11 сентября 2017, 15:42

В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе Мариуполя, погиб человек.

Об этом информирует официальный сайт полиции Донецкой области.

На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

В однокомнатной квартире правоохранители обнаружили тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей.

В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступала.

Место происшествия обследуют полиция и специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Темы: Мариупольчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
Оккупанты начали массовые рейды в Мариуполе: ищут членов сопротивления
В Мариуполе раздаются взрывы − Андрющенко
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: