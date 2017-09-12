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Британские парламентарии поддержали отказ от законов ЕС

Вторник, 12 сентября 2017, 06:15

Палата общин одобрила законопроект, предусматривающий в рамках Brexit преимущесво британского права над европейским на территории страны.

Об этом пишет DW.com.

Документ предполагает установление на территории страны примата британского законодательства над европейским в рамках Brexit, а также освобождает Лондон от необходимости подчиняться юрисдикции Европейского суда.

Кроме того, законопроект отменит действие Акта о Европейских сообществах 1972 года, который содержит правовую базу из около 12 тысяч положений, разработанную перед вступлением Великобритании в Евросоюз.

Цель нового документа - гарантировать, что после выхода из состава ЕС страна будет обладать полностью функционирующей правовой системой.

В поддержку Repeal Bill проголосовали 326 парламентариев, против - 290. Обсуждение законопроекта продолжалось около 13 часов и затянулось за полночь.

Чтобы документ вступил в силу, необходимо, чтобы его еще одобрила Палата лордов, а также подписала королева Елизавета II. Против Repeal Bill выступают лейбористы, а также многие члены правящей Консервативной партии.

Темы: ВеликобританияЕС
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