Дело Януковича и К°: ГПУ изъяла золото, деньги, документы

Следователи департамента спецрасследований ГПУ совместно с оперативными сотрудниками УВБ ГФС и оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области провели ряд обысков у чиновников времен Виктора Януковича.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, эти лица причастны к совершению преступлений, в частности перерегистрированию на подставных лиц ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов полученных преступным путем.

Отмечается, что в результате обысков по месту жительства одного из бывших руководителей МВД Януковиче было обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 200 тысяч долларов США, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.

В сообщении Генпрокуратуры не указывается фамилия бывшего чиновника, в то же время источники "Украинской правды" в ГПУ говорят, что речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Викторе Ратушняке.

Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.

По результатам обысков на предприятиях (в портах и ​​зерновых терминалах), где проходил незаконный экспорт, изъято продукции по предварительным данным следствия на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.

В настоящее время решается вопрос о привлечении причастных к указанным преступным действиям лиц к уголовной ответственности.

Как известно, департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины, по подозрению Януковича в создании преступной организации, руководстве ею и ее деятельностью.

Указанная преступная организация в период 2010-2014 годов осуществила узурпацию власти; завладение государственным имуществом и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах; легализовала имущество, добытое преступным путем; злоупотребляла служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Украинская правда