Солдату, служащему в зоне АТО, уже платят от 17 тысяч – Минобороны

С 1 сентября зарплата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне проведения антитеррористической операции, составляет минимум 17 тысяч гривен.

Об этом заявил заместитель начальника департамента финансов Министерства обороны Сергей Галинский на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"7 тысяч гривен – это основное денежное обеспечение, 10 тысяч гривен – это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", – сказал он.

Галинский отметил, что зарплаты военнослужащих Высокомобильных десантных войск и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений Вооруженных сил Украины.



"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", – заявил он.



По словам чиновника, Минобороны располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.



"На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет", – утверждает он.

"В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 миллиарда гривен, а за 8 месяцев текущего года мы уже потратили 2,2 миллиарда гривен", – сказал Галинский.

Ранее "Украинская правда" писала, что в этом году в среднем 43 военнослужащих в сутки получают 1000 гривен за участие в боевых действиях, тогда как в прошлом году таких было 129 бойцов в сутки – да и получить это поощрение не так просто.

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