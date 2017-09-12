Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минкультуры просит внимательнее следить за безопасностью на Форуме издателей

Вторник, 12 сентября 2017, 22:09

Министерство культуры Украины обратилось к правоохранителям с просьбой не допустить во время Форума издателей во Львове инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, выразив беспокойство официальным заявлением Форума издателей об угрозах со стороны представителей радикальных организаций.

"Ознакомившись с обнародованным письмом этих общественных объединений, мы пришли к выводу, что организаторы и участники Форума имеют основания беспокоиться о безопасности этого мероприятия, о собственном здоровье и здоровье посетителей - взрослых и особенно маленьких", - говорится в сообщении.

"Мы не можем стоять в стороне, когда на культурно-художественную и общественную платформу национального значения, пространство открытого общения и творческого многоголосия, которым является Форум издателей, пытаются влиять силы, которые, настаивая на своих убеждениях, опрометчиво (хуже, если целенаправленно) применяют инструмент запугивания", - добавили в ведомстве.

В Минкультуры считают, что Форум издателей сейчас требует пристальной охраны. Поэтому ведомство обратилось в органы правопорядка и безопасности с просьбой принять все меры для недопущения во время Форума инцидентов, которые могут угрожать жизни и безопасности участников и посетителей.

Как известно, из-за угрозы правых организаций на Форуме издателей не будут представлять детскую книгу.

Украинская правда

Темы: культураЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
культура
Кто станет движущей силой для украинского общества?
Институт книги инициирует библиотечное "молчание" ради замены советских книг
"Самая очаровательная Баттерфляй". В Италии состоится выставка, посвященная Саломеи Крушельницкой
Последние новости
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
Все новости...
Реклама: