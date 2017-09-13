В Барселоне провели антитеррористическую операцию

Полиция Каталонии провела вечером во вторник, 12 сентября, антитеррористическую операцию в центре столицы региона, однако позднее объявила, что тревога была ложной.

В ходе операции была оцеплена территория, примыкающая к храму Саграда-Фамилия, взрывотехники обследовали несколько автомобилей, в частности, подозрительный автофургон, припаркованный возле храма, но не нашли в нем взрывчатки.

Эвакуированы были сотни посетителей главной барселонской достопримечательности, а также персонал, работающий в церкви. Доступ к близлежащей станции метро был закрыт.

Местные СМИ сообщили о том, что был задержан, по меньшей мере, один человек.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате погибли 16 человек, еще 130 получили ранения.

DW