Прокуратура возбудила дело из-за "выборов" в Севастополе
Прокуратура Крыма открыла уголовное производство по факту проведения 10 сентября выборов так называемого "губернатора" Севастополя.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, дело возбуждено по обращению народного депутата Украины Дмитрия Белоцерковца.
"Указанное уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины", - говорится в сообщении.
Прокуратура проведет расследование для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к проведению незаконных выборов на территории АРК.
Как сообщалось, 10 сентября в оккупированном Севастополе состоялись так называемые "губернаторские выборы", в связи с чем МИД Украины выразил решительный протест Российской Федерации.
Эстонское председательство в ЕС не признало так называемые "губернаторские выборы".
Украинская правда