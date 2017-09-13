Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО

Среда, 13 сентября 2017, 13:30

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции 12 сентября двое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На луганском направлении прошедшие сутки боевики нарушали режим тишины исключительно в Крымском. Там оккупанты провели четыре обстрела из легкого вооружения – один утром и три вечером", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что именно там получили ранения двое бойцов.

На донецком направлении 12 сентября боевые действия были локализованы на участке фронта Каменка – Авдеевка – позиция шахта Бутовка и в районе донецкого аэропорта. Боевики провели минометные обстрелы по Каменке и Песках, во время которых по позициям украинских военных было выпущено по 15 мин. Еще дважды российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов по Авдеевке.

"Всего на донецком направлении произошло 13 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 4 – из минометов", – отметил представитель АТО.

На мариупольском направлении за прошедшие сутки абсолютное большинство эпизодов нарушения режима тишины пришлись на южные приморские рубежи.

В Широкино боевики провели обстрел из миномета, а в Богдановке и Гнутово – из гранатометов. В Талаковке, Водяном и Лебединском враг применял исключительно стрелковое оружие.

12 августа на мариупольском направлении произошло 10 обстрелов со стороны врага.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: