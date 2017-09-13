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Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

Среда, 13 сентября 2017, 13:48
Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко назначил Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ был подписан 13 сентября, глава государства также представил коллективу СВР Украины нового руководителя, информирует официальный сайт президента.

С июня 2015 Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

 

По словам президента, работа Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия наших международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность нашего государства.

Порошенко также подчеркнул, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии службы.

Как известно, с июня 2016 года временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины был Игорь Разинков.

В апреле 2016 года президент уволил с должности председателя Службы внешней разведки Виктора Гвоздя - владельца роскошного особняка под Киевом.

Украинская правда

 

Темы: разведкаСБУПорошенко
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