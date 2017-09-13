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Перестановки в Нацполиции: Невгад пошел на повышение

Среда, 13 сентября 2017, 14:15

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции - начальником Главного следственного управления бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Виталия Невгада.

Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба Министерства внутренних дел.

Службу новоиспеченный заместитель председателя Нацполиции Сергея Князева в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

 

В зоне проведения антитеррористической операции - с декабря 2014 года.

В то же время новым главой донецкой полиции стал генерал Нацполиции 3-го ранга Николай Семинишин.

 

До этого он возглавлял полицию Хмельницкой области.

Родился Семенишин 25 ноября 1969 года на Хмельнитчине.

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области.

Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях подразделений правоохранительных органов Западной Украины, отмечают в МВД.

Украинская правда

Темы: полицияМВД
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