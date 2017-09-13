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Новое пересечение границы с Польшей могут построить без пешеходной линии, виновата Украина

Среда, 13 сентября 2017, 21:36

Из-за промедления  украинской стороны новый пункт пропуска на границе с Польшей может быть построен без пешеходного терминала.

Об этом говорится в статье "Четыре слова, блокирующие границу: как безразличие Киева перекрывает пешеходное движение в Польшу".

Автор напоминает, что МИД и МВД Польши после вмешательства посла Польши в Украине Яна Пекло и 29 депутатов польского Сейма поддержали инициативу о том, чтобы позволить пешеходам и велосипедистам пересекать границу в новом пункте пересечения Мальговици–Нижанковичи.

Строительство нового пункта пересечения границы должно начаться в ближайшее время. В частности, в Подкарпатском воеводстве Польши говорят, о том, что строительные работы запланированы на 2018-2020 годы.

"Польская сторона прямо говорит: из-за промедления Украины переход будет построен без пешеходного терминала", - говорится в статье.

Так, действующее соглашение между Украиной и Польшей о новом пункте пересечения границы не предусматривает контроля для пешеходного движения.

"Подписание соответствующего соглашения (с изменениями) позволило бы провести проектирование, а затем строительство в Мальговицях инфраструктуры для пограничного контроля пешеходного движения", – сообщила Малгожата Ваксмундзка-Шарек, пресс-секретарь Подкарпатского воеводы.

Несмотря на то, что польская сторона предлагала внести изменения в соглашение с 2015 года, Украина, по словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы,  только "более полугода назад таки начала внутригосударственные процедуры согласования изменений к соглашению".

"Чтобы оценить абсурдность ситуации, напомним: все эти изменения, которые Украина так долго и мучительно согласовывает, ограничиваются аж четырьмя словами, которые должны быть добавлены в соглашение: рядом с упоминанием об автомобильном движении надо добавить четыре слова про велосипедистов и пешеходов", - говорится в статье.

"Сейчас еще можно предотвратить необратимые последствия. И станет у украинской стороны времени и сил сделать в последующие недели то, на что не нашлось времени в течение нескольких лет?" - отмечает автор.

Европейская правда

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Темы: Польша
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