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The Guardian: Флинн тайно работал на американо-российский бизнес-проект

Четверг, 14 сентября 2017, 05:46

Комитеты Конгресса США проверяют данные о тайной поддержке Майклом Флинном – в его бытность советником президента – плана создания частных американо-российских АЭС на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Guardian.

"Одной из поразительных новых деталей, обнаруженных следователями, является то, что  план по ядерной энергии, который Флинн, как предполагается, тайно продвигал, во время предвыборной кампании и после того, как он получил должность в Белом доме, привлек российскую государственную компанию, которая в настоящее время находится под санкциями США", - пишет издание.

В основе расследования лежит предложение, которое, как утверждается, было разработано Флинном и другими перед избирательной кампанией 2016 года для создания американо-российского партнерства, которое будет строить и эксплуатировать атомные электростанции на Ближнем Востоке.

В письме, обнародованном ведущими демократами Конгресса, утверждается, что Флинн нарушил федеральный закон, когда скрыл свою поездку на Ближний Восток в июне 2015 года для продвижения американо-российского проекта.

План предусматривал создание международного консорциума американских, французских, голландских, российских, арабских, арабских, британских, украинских и израильских компаний для проектирования и строительства 40 ядерных реакторов.

Участники расследования также пытаются выяснить, поддерживает ли сейчас администрация Дональда Трампа указанный проект.

По их мнению, в случае если выявленные сведения подтвердятся, виновным в таких нарушениях грозит уголовное наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Напомним, Флинн подал в отставку с должности советника президента США по национальной безопасности 13 февраля, из-за скандала, связанного с контактами с Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампРосcия
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