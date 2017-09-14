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Россия отказывается платить взносы в ПАСЕ

Четверг, 14 сентября 2017, 07:21

Россия не будет размораживать часть взносов в Совет Европы (СЕ), предусмотренных на финансирование работы Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году.

Об этом рассказал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, пишет газета "Известия".

Москва готова продлить решение о заморозке части взноса в Совет Европы, предназначенной для финансирования его Парламентской ассамблеи. Эта сумма составляет около 11 млн евро.

"Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет", - сказал Толстой.

Напомним, с начала агрессии РФ против Украины продолжается кризис в отношениях России и Совета Европы, наиболее заметный в работе ПАСЕ. Россия с 2014 года не участвует или почти не участвует в работе ассамблеи.

Сначала россияне не приезжали в Страсбург из-за наложенных на них политических санкций, а с 2016 года - не подают список своей делегации, чтобы избежать формального продления санкций.

С 2016 года звучали заявления о возможном уменьшении финансирования СЕ со стороны России, однако в прошлом году взнос был перечислен полностью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕРосcия
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