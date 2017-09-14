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РФ отказывается продавать дипсобственность в США – хочет суда

Четверг, 14 сентября 2017, 12:06

Власти РФ намерены подать иск против руководства США в связи закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско и двух торговых представительств.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Коммерсант.

На днях Рябков провел переговоры в Хельсинки с американским коллегой Томасом Шенноном, после которых дал понять, что прогресса в теме с дипсобственностью нет.

"Перспективы урегулирования проблемы с возвратом дипломатических объектов я пока не вижу",— отметил он.

По данным издания, США предлагали российской выставить заблокированную дипсобственность на продажу.

Из трех закрытых зданий два - в Сан-Франциско и Вашингтоне - выкуплены Россией, а еще одно - офис торгпредства в Нью-Йорке - находится в аренде.

Кроме того, РФ принадлежат две дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которым был перекрыт 20 декабря прошлого года, еще при президенте Бараке Обаме.

Отмечается, что за продажу одного лишь здания генконсульства в Сан-Франциско Россия могла получить до $50 млн, но Москва отказывается.

Рябков уточнил, что РФ планирует нанять для защиты своих интересов "солидную американскую юридическую компанию".

Речь может пойти о подаче в американский суд иска о признании незаконным одностороннего решения о закрытии генконсульства и торгпредств.

Судя по всему, Россия заинтересована именно в возвращении помещениям консульского статуса, поскольку США не покушаются на право собственности на российское имущество.

Напомним, черный дым появился над зданием генконсульства России в Сан-Франциско, за день до того, как российское правительство должно освободить объект.

Как известно,  в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, что этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Впоследствии Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

Европейская правда

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Темы: РосcияСША
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