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"Динамо" получило волевую победу над албанцами в Лиге Европы

Четверг, 14 сентября 2017, 21:59

Киевское "Динамо" стартовало с победы в групповом турнире Лиги Европы.

Как сообщает корреспондент УП, в четверг, 14 сентября, столичная футбольная команда на НСК Олимпийском одолела албанский "Шкендербеу" со счетом 3:1.

Сама игра для подопечных Александра Хацкевича не стала простой. После нескольких неиспользованных голевых моментов на старте первого тайма, "Динамо" пропустило гол на 39-й минуте. Классный удар получился у игрока "Шкендербеу" Музака.

Сравняли счет бело-синие на 47-й минуте. Капитан "Динамо" Сидорчук мощно пробил в верхний угол ворот гостей метров с 23-х. Через две минуты уже после паса Гонсалеса с фланга замкнул прострел на штанге Мораес, выведя Динамо вперед - 2:1.

После быстрых двух пропущенных голов албанцы полностью отдали инициативу "Динамо". Моментов у ворот "Шкендербеу" было достаточно, а на 65-й минуте "Динамо" снова забил гол. С пенальти пробил вратаря "Шкендербеу" Мбокани - 3:1.

В другом матче группы В, где играет киевское "Динамо", швейцарский "Янг Бойз" сыграл вничью 1:1 с сербским "Партизаном".
Следующий матч "Динамо" проведет на выезде против "Партизана".

Темы: футболЕвропа
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