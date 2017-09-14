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День в АТО: Двое военных ранены во время гранатометного обстрела

Четверг, 14 сентября 2017, 22:51

В четверг активность пророссийских боевиков была минимальной, несмотря на это двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, двое украинских военных пострадали днем, в результате гранатометного обстрела украинских позиций вблизи поселка Пески. Их сразу госпитализировали, сейчас состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Кроме того, утром вблизи Павлополя, что на Приморском направлении, боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по укреплениям сил АТО. А в районе Водяного около 6 утра зафиксирован неприцельный обстрел.

"Силы АТО строго соблюдают перемирие, однако при обострении обстановки командиры на позициях самостоятельно определяют степень угрозы личному составу и принимают решение об открытии огня в ответ", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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