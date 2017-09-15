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Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже фальсифицированных лекарств

Пятница, 15 сентября 2017, 02:00

Киберполиция совместно со следователями Подольского управления столичной полиции прекратили деятельность преступной группы, участники которой через Интернет незаконно изготавливали и распространяли сильнодействующие лекарства.

Об этом 14 сентября сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

По его словам, в состав преступной группы входило шесть человек, роли каждого из них были четко распределены.

"В состав преступной группировки входили IT-специалисты, обеспечивающие функционирование и продвижение Интернет-магазинов, с помощью которых реализовывались сильнодействующие лекарственные средства. Кроме того с помощью специально созданного call-центра злоумышленники предоставляли консультации клиентам, по употреблению сильнодействующих лекарственных средств", - сказал Демедюк.

Обычно покупателями были спортсмены, которые употребляли медпрепараты для поддержания своей физической формы.

Все платежи "проходили" через платежные карточки. Препараты сбывали не только в Украине, но и за пределами страны.

 Лекарства попадали на территорию Украины контрабандным путем. Некоторые из препаратов изготавливались непосредственно на складе, арендованном членами группировки.

Полицейские провели 16 санкционированных обысков по месту жительства организаторов и соучастников преступной схемы. Также проведены обыски в так называемом call-центре и на складе для хранения.

Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сотни сим-карт, банковские платежные карточки и более 70 000 долларов наличности. Также правоохранители обнаружили наркотики, оружие и сотни тысяч таблеток.

14 сентября одному из участников преступной группы судом избрана мера пресечения в виде ареста. Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание других участников группы. Следствие по делу продолжается.

 
 

Темы: полиция
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