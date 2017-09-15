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Экс-посол США в ООН: Россия будет иметь влияние на миротворцев в Донбассе

Пятница, 15 сентября 2017, 15:02

Бывший посол США в ООН Джон Болтон считает, что в случае введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, миротворческий контингент будет частично подчиняться России как постоянному члену Совбеза.

Об этом он заявил в кулуарах 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Введение миротворцев плохая идея. Почему вы хотите большего вовлечения России в дела Украины? Россия один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, и ничего не произойдет с этими миротворцами, если Россия этого не захочет. Она будет влиять на них", - сказал он.

Болтон отметил, что решить ситуацию на Донбассе можно с трудом.

"Миротворцы ООН не решают конфликты, а замораживают их. Если вы уверенны, что хотите, чтобы Донбасс постоянно оставался в руках тех людей, которые его контролируют - введите туда миротворческую миссию", - заявил он.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что Украина получила поддержку крупнейших стран-членов ЕС в вопросе возможного формата миротворческой миссии на Донбассе.

Темы: ДонбассАТОмиротворцы
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