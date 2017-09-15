В оккупированном Крыму задержали адвоката крымских татар и журналиста

В пятницу, 15 сентября, в Симферополе на бульваре Франко российские полицейские задержали журналиста Тараса Ибрагимова, адвоката Эмиля Курбединова и несколько активистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Тарас Ибрагимов.

"Задержали на бульваре Франко, пригнали 3-4 машины, человек 20 полицейских. Сейчас в городском отделе полиции с Эмилем Курбединовым и еще парой активистов. Никаких объяснений, за что и почему. Классика жанра", - написал Ибрагимов.

Другой задержанный, адвокат Эмиль Курбединов, на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение, где рассказал, что его, Ибрагимова и других людей арестовали якобы за какой-то митинг.

"Меня и других людей, которые пришли подавать заявление в полицию, задержали. Говорят, что был какой-то митинг, скандирования. Часть людей увезли в один райотедел, других - в другой. Что вообще происходит непонятно", - сообщил Курбединов.

Как известно, 14 сентября в Симферополе нашли избитым крымского татарина Рената Параламова, которого после обыска увезли в неизвестном направлении оккупанты.

Двоюродный брат Параламова Раим Адильшаев вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым и другими людьми пытались оформить пострадавшего в больницу и снять побои, однако в крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять избитого.

Украинская правда