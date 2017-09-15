СБУ отчитывается, что не дала провести "антиукраинскую" акцию в Киеве

В Службе безопасности Украины заявляют, что правоохранители предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной по заказу Кремля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого "Собрания матерей участников АТО". Псевдомероприятие инициировали и профинансировали подконтрольные спецслужбам РФ лица, скрывающиеся от украинского правосудия на территории России", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что для "массовки" организаторы наняли за 150 гривен почти 250 пенсионеров и студентов, которые должны были имитировать роль родственников участников антитеррористической операции.

"По замыслу кремлевских кураторов, "Собрание" должно было создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было", - заявили в ведомстве.

Украинская правда