На лагерь в Одессе, где погибли дети, в 2016 году потратили 11 млн

Управление капитального строительства Одесского горсовета летом 2016 года освоило 11,08 млн грн. на дополнительных работах по реконструкции детского лагеря "Виктория", среди которых были работы и по установке автоматической пожарной сигнализации.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Вестник государственных закупок".

10 июня УКС заключило с ООО "Юг-Укрстрой" соглашение на выполнение дополнительных работ по реконструкции лагеря по ул. Дача Ковалевского, 93, не указанных в начальной проектно-сметной документации, но которые стали в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для завершения проекта.

"Дополнительные работы возникли при выполнении работ по установке автоматической пожарной сигнализации (двухэтажные спальные корпуса №1-№4), по благоустройству территории, по внутреннему площадочному электроосвещению и электроснабжению, по выполнению строительных работ и прочее", - указано в обосновании переговорной процедуры фирмой, которая была подрядчиком и по основным работам по реконструкции.

Также в "ВГЗ" размещен отчет о выполнении этого дополнительного договора, по которому сумма оплаты составила 11 081 088 грн.

Основной подряд на реконструкцию лагеря стоимостью 22,22 млн грн. "Юг-Укрстрой" выиграло в июле 2015 года. Переговорную процедуру на дополнительные работы разрешается проводить, если их стоимость составляет не более 50% от основной сделки. В этом случае дополнительные работы включительно с непредвиденной пожарной сигнализацией были оценены в 49% от основной сметы.

По данным сайта "Youcontrol", у "Юг-УКРСТРОЙ" есть две лицензии - одна от Государственной архитектурно-строительной инспекции на создание объектов архитектуры и одна была получена в декабре 2016 года (уже после выигрыша подряда на реконструкцию "Виктории") в территориальном управлении Госгорпромнадзора по Одесской области, на что именно - неизвестно. Данных о наличии у фирмы лицензии от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на работы противопожарного значения - также нет.

В тендерной документации основного контракта был раздел об "устройстве автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре". Однако из дополнительного соглашения неизвестно, что еще понадобилось сделать для освоения дополнительных миллионов на этом пункте сметы.

При этом одесская полиция еще в мае 2016 года открыла уголовное производство №12016161470001082 по реконструкции "Виктории".

"Установлено, что должностными лицами ООО "Юг-Укрстрой" и ООО "Монолит" для проведения тендерного конкурса предоставлены документы, содержащие одинаковые сведения о принадлежности одного и того же оборудования, наличие которого предусмотрено условиями тендерного конкурса, каждому из предприятий, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений", - указано в постановлении Малиновского райсуда Одессы о доступе к тендерным документам в мэрии.

Это постановление датировано 14 июня 2016 года и никаких новых данных в судебном реестре о движении следствия с тех пор не было.

Эти закупки проводило Управление капитального строительства Одесского горсовета под руководством Бориса Панова, который и подписывал тендерные документы. По данным издания "368.media", Панова еще в 2015 году подозревали в служебной халатности по делу о подрядах УКС и компании "Ростдорстрой" с группировкой мэра Одессы Геннадия Труханова по канализации Одессы на деньги Всемирного банка.

Компания "Юг-Укрстрой" принадлежит Светлане Донченко, "Монолит" учредила Любовь Резникова. Они бизнес-партнерши - обе входят в состав учредителей ООО "Пассажирская канатная дорога", которое арендовало на 49 лет единственную в Одессе канатную дорогу.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один пропал без вести.

Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.