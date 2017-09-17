Коалиция обвинила Россию в авиаударе по сирийским повстанцам

Коалиция, возглавляемая США, обвинила российские силы в авиаударе по позициям сирийских повстанцев возле Дейр-эз-Зора.

Об этом говорится в заявлении коалиции на сайте Пентагона.



"Примерно в 12:30 утра по Гринвичу сегодня (16 сентября) российские силы ударили к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дэйр-эз-Зора, в результате чего получили ранения бойцы партнеров коалиции", - отмечается в сообщении.

По словам официальных лиц, российские силы знали о месте нахождения сирийских демократических сил и советников коалиции. Несколько бойцов SDF (демократических сил Сирии) были ранены, им была оказана медицинская помощь.

При этом войска коалиции не пострадали.