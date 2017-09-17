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Саакашвили через месяц объявит в Киеве три требования

Воскресенье, 17 сентября 2017, 09:32

Лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о намерении объявить три требования в Киеве 17 октября.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу.

"Мы решили присоединится к инициативе общественных активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона", - отметил Саакашвили.

"А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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