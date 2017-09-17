Расмуссен посетил зону АТО: Европа должна продолжать поддерживать Украину

Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию в вопросе поддержки Украины.

Об этом заявил бывший генсек НАТО и внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен, который 17 сентября посетил расположение украинских войск в зоне проведения АТО, сообщили в пресс-центре штаба.

"В то время, когда на украинской земле находится более 40 тыс. российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию в вопросе поддержки Украины", - заявил он.

Во главе иностранной делегации Расмуссен посетил поврежденные обстрелами российско-оккупационных войск населенные пункты Донбасса, в частности г.Торецк, где иностранные партнеры ознакомились с задачами, состоянием и положением украинских войск, привлеченных к выполнению задач АТО.

В группе иностранных гостей были бывшие и действующие главы правительств европейских стран, министры иностранных дел, парламентарии, политические советники и консультанты.

"Представители штаба и СЦКК рассказали присутствующим о состоянии дел в районе проведения АТО и о нарушении российской стороной "минских соглашений", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда