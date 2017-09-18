Омелян надеется, что Ryanair придет через год

Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что ирландский авиаперевозчик Ryanair зайдет в Украину не позднее осени 2018 года.

Об этом он заявил на встрече с журналистами на выходных, сообщает Лига.net.

"Сейчас Ryanair находится в переговорном процессе с аэропортом "Борисполь". Надеюсь, что вторая попытка этих переговоров будет успешной, и Ryanair у нас появится не позднее осени 2018 года", - сказал Омелян.

Он подчеркнул, что в текущем году привлечь Ryanair нереально.

"Прогнозируемая пропускная способность аэропорта Борисполь – 25-30 миллионов пассажиров в год. По итогам 2016 года, он обслужил 8,2 миллиона пассажиров, в этом году прогнозируют 10 миллионов. Это рост ВВП на 2-3%, а может быть, на 20-30%", - сообщил Омелян.

По его словам, в течение двух лет можно получить 20 миллионов пассажиров в аэропорту "Борисполь".

"Это способны дать лоукосты. В зарегулированной среде традиционные авиакомпании этого не сделают", - подытожил министр инфраструктуры.

Омелян также отметил, что против него ведется заказная информационная кампании, заказчиками которой он считает совладельцев авиакомпании МАУ и отдельных высокопоставленных лиц, которые заинтересованы в его дискредитации.

"Мне рассказывают коллеги и друзья-журналисты, что к ним обращаются с просьбой запустить серию постов против Омеляна. Пост стоит 2000-3000 гривен", - сообщил Омелян.

По его словам, каждой из кампаний предшествовали антикоррупционные действия министерства.

"В начале 2016 года была запущена масштабная кампания, когда мы меняли руководство Администрации морских портов… Когда мы начали заниматься железной дорогой, я снова герой всех публикаций… Мы заговорили о том, что люди должны летать дешевле. Началась новая кампания", - рассказал Омелян.

"Заказчики? В этом конкретном случае (предположительно, Омелян говорит о якобы заказанном его женой Maybach – ред.) – это совладельцы авиакомпании МАУ. Я подозреваю также участие отдельных высокопоставленных лиц, которые заинтересованы в моей дискредитации. Это остается на их совести, я считаю свои действия правильными, и я одержу победу", - подытожил министр инфраструктуры.

Как известно, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) уверены, что лоукостер Ryanair будет летать к ним.

В июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.

Ирландская компания обвинила руководителей аэропорта "Борисполь" в лоббировании интересов одного перевозчика – МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.

Впоследствии "Борисполь" заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.

Авиакомпания МАУ заявляла, что "не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта "Борисполь" и авиакомпании Ryanair".

Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны били быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.

Напомним, Международный аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.