Расмуссен съездил в АТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил украинских военных в Донецкой области.

Об этом сообщили на сайте Минобороны.

"В районе проведения антитеррористической операции побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне - внештатным советником Президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", - говорится в сообщении.

Андерс Фог Расмуссен Минобороны

Иностранная делегация во главе с Расмуссеном и украинские военные Минобороны

Отмечается, что Фог Расмуссен вместе с бывшими и действующими главами правительств европейских стран, министрами иностранных дел и парламентариями посетил украинских военных в нескольких городах Донецкой области.

В частности, делегация побывала в одной из бригад Вооруженных сил, которая защищает участок фронта на донецком направлении, а также в Торецке.