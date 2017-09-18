Парубий хочет, чтобы Рада за неделю справилась с тысячами поправок
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на рассмотрение парламентом судебной, пенсионной и медицинской реформ на текущей пленарной неделе и представление проекта государственного бюджета 22 сентября.
Об этом он заявил в ходе согласительного совета в понедельник.
"Мы перешли к рассмотрению законов о кодексах судебной реформы. Мы смогли пройти только 700 поправок из 4383", – напомнил Парубий.
Спикер призвал и фракции и комитеты работать еще эффективнее, поскольку на повестке дня есть "огромное количество законопроектов".
"Особенно хотел бы обратить внимание на реформы, которые стоят после судебной – пенсионная и медицинская", – сказал Парубий.
Также спикер напомнил, что 15 сентября в парламент был внесен проект госбюджета на 2018 год.
По словам Парубия, в ближайшее время будет обнародован окончательный, согласованный вариант.
"По согласованию с правительством предлагается, чтобы мы в пятницу смогли провести представление государственного бюджета и соответственно начать его обсуждение", - заявил спикер.
Как известно, за 2 дня Верховная Рада рассмотрела около 700 из 4383 поправок к ряду кодексов в рамках судебной реформы.
Валентина Романенко, УП