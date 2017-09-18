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Парубий хочет, чтобы Рада за неделю справилась с тысячами поправок

Понедельник, 18 сентября 2017, 11:39

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает на рассмотрение парламентом судебной, пенсионной и медицинской реформ на текущей пленарной неделе и представление проекта государственного бюджета 22 сентября.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета в понедельник.

"Мы перешли к рассмотрению законов о кодексах судебной реформы. Мы смогли пройти только 700 поправок из 4383", – напомнил Парубий.

Спикер призвал и фракции и комитеты работать еще эффективнее, поскольку на повестке дня есть "огромное количество законопроектов".

"Особенно хотел бы обратить внимание на реформы, которые стоят после судебной – пенсионная и медицинская", – сказал Парубий.

Также спикер напомнил, что 15 сентября в парламент был внесен проект госбюджета на 2018 год.

По словам Парубия, в ближайшее время будет обнародован окончательный, согласованный вариант.

"По согласованию с правительством предлагается, чтобы мы в пятницу смогли провести представление государственного бюджета и соответственно начать его обсуждение", - заявил спикер.

Как известно, за 2 дня Верховная Рада рассмотрела около 700 из 4383 поправок к ряду кодексов в рамках судебной реформы.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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