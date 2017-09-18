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Садовый: Не надо объединяться вокруг человека

Понедельник, 18 сентября 2017, 12:52

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что в избирательном бюллетене на президентских выборах во втором туре может не быть выбора между нынешним президентом Петром Порошенко и главой Батькивщины Юлией Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, если бюллетень на президентских выборах, и там будут две фамилии - Тимошенко и Порошенко, какую галочку поставит.

"Я не думаю, что ваше предположение будет реализовано. Украинская политика чем интересна? Она довольно динамична и тяжело предсказать, что будет через полтора года, но и через один месяц", - отметил он.

На уточнение, готова ли "Самопомич" поддержать на президентских выборах Юлию Тимошенко, если они будут завтра, он сказал:

"Политическая партия "Самопомич" готова поддерживать украинский народ, потому что он делегировал нам право представлять его в парламенте. И мы будем делать это честно и ответственно. Еще раз подчеркиваю,  не надо объединяться вокруг человека, надо объединяться вокруг ценностей и идеологий. Давайте начинать делать правильные вещи".

Отвечая на вопрос о встрече с президентом Петром Порошенко во время "мусорного скандала", и был ли какой-то ультиматум со стороны президента, Садовый сказал:

"По-разному бывает, но, как правило, я такие разговоры не комментирую, потому что это не совсем корректно. Когда вы говорите с кем-то один на один, то комментировать это было бы неправильно".

При этом он также отметил, что "Самопомощи" "неоднократно" поступали просьбы поддержать в парламенте конкретные законопроекты.

"Просили люди, которые формируют коалицию, которые принимают решения. Я на эти темы разговаривал и с президентом, и с премьерами", - отметил он.

Украинская правда

Темы: СадовыйвиборыВерховная Рада
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