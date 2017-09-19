В Черкасской области объявлен режим ЧС из-за пожара на торфяниках

В Черкасской области из-за пожара на торфяных полях в понедельник, 18 сентября, было объявлено чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"17 сентября в Черкасском районе, в районе поселка Ирдынь, в административных границах Белозерского сельского совета, загорелась сухая трава. Из-за большой площади возгорания и появления очагов горения на торфополях, в Ирдыне состоялось выездное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рабочей поездки 18 сентября, решением комиссии по ТЭБ и ЧС была объявлена ​​чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Мобильно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила очаги сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги возгорания торфяного грунта.

В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарной и специальной техники и 38 человек.