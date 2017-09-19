Вмешательство РФ в выборы: Адвокат Трампа даст показания в Сенате
Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в комитете Сената по разведке в рамках расследования вмешательства России в американские выборы.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Сам Коэн подтвердил информацию о том, что даст показания во вторник.
Ранее он заявлял, что получил повестку от одного из комитетов Конгресса, расследующих выявленные разведслужбами США попытки России повлиять на результат выборов в 2016 году.
Коэн - один из первых близких сотрудников президента США, вызванных в Конгресс для дачи показаний. Члены комитетов Сената и Палаты представителей, проводящие расследования, заявили, что, как они предполагают, вызывать будут и других.
Ранее сообщалось, что американский конгресс подал запросы на получение информации бывшему сотруднику пресс-службы Белого дома Борису Эпштейну и юристу президента Дональда Трампа Майклу Коэну.