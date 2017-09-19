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Каждый второй законопроект Верховной Рады некачественный – КИУ

Вторник, 19 сентября 2017, 11:32

В среднем каждый второй законопроект Верховной Рады VIII созыва получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления парламента.

Так, из 100 последних законопроектов, по которым ГНЭУ дало экспертные заключения с июня по сентябрь, 57 получили негативную оценку и рекомендацию доработать или отклонить их, сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди причин негативных выводов – юридическое несовершенство законопроекта (положения нечеткие, внутренне противоречивые, нелогичные), противоречие законопроекта другим законодательным актам, отсутствие необходимости в принятии законопроекта и т. п.

В целом ГНЭУ дало негативные выводы по 68% законопроектам "Батькивщины", зарегистрированным в течение 2017 года (с 1 января по 15 сентября). Из 60 инициатив 41 рекомендовали вернуть на доработку или отклонить.

У группы "Видродження" этот показатель составил 65% (26 из 40 законопроектов получили негативные выводы управления).

У других фракций показатели несколько лучше: "Самопомич" – 64% некачественных законопроектов (40 из 62), "Блок Петра Порошенко" – 63% (91 из 143), "Народный фронт" – 60% (63 из 105), "Оппозиционный блок" – 58% (20 из 34),"Радикальная партия Олега Ляшко" – 56% (31 из 55).

Группа "Воля народа" имела по 55% (19 из 34) законопроектов негативные выводы.

 



Глава КИУ Алексей Кошель констатировал: "Эти цифры указывают на низкое качество большинства законопроектов Верховной Рады".

"Сейчас в парламенте нет действенных фильтров от законодательного спама. Для регистрации законопроекта инициаторы должны соблюсти формальные требования: сделать представление, написать объяснительную записку и тому подобное. Тогда как содержание законопроекта может быть фактически любым", – отметил он.

"К примеру, одним из последних ГНЭУ был забракован скандальный проект закона "Об Отче наш" (предусматривал открывать сессионные заседания молитвой), как содержащий признаки неконституционности", – добавил глава КИУ.

Согласно ч. 2. ст. 103 закона о регламенте Верховной Рады, зарегистрированный и включенный в повестку дня сессии законопроект при подготовке к первому чтению обязательно направляют на научную экспертизу.

Темы: Верховная Радазаконодательство
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