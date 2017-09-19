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Саакашвили приехал в Киев и планирует встречу на Банковой

Вторник, 19 сентября 2017, 11:54

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили во вторник приехал в Киев, где в 12:00 планирует встречу под Администрацией президента.

Об этом "Украинской правде" сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко.

"Он (Саакашвили - ред.) на 12:00 будет под Администрацией президента, где будет объявлять требования к власти", - сказал Деревянко.

Он также отметил, что кроме митинга под АП, сегодня не планируется других мероприятий.

На уточнение, планирует ли Саакашвили в Киеве встречаться с кем-то важным, Деревянко ответил: "Вы сможете его об этом спросить в 12:00 под АП".

Кроме того, пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж сообщила "Украинской правде", что Саакашвили уже прибыл в Киев.

Роман Кравец, Олег Твердь, УП

Темы: Саакашвили
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