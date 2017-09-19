За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб

18 сентября во зоне проведения антитеористичнои операции 3 военных получили ранения.



Об этом на брифинге во вторник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал полковник.



Мотузяник сообщил, что на луганском направлении в понедельник боевики нарушили режим тишины один раз. Инцидент произошел в Новотошковском у Бахмутской трассы.



На донецком направлении боевые действия 18 сентября велись под Горловкой и на участке фронта Каменка - Пески. Противник активизировался после 18 часов, и применял минометы и бронетехнику. Украинские войска неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия.



На мариупольском направлении оккупанты нарушили режим тишины в трех точках - Новомихайловке, Водяном и Широкино. Один из вражеских обстрелов был минометным.



В штабе АТО отмечают, что НЗФ проявляли активность как в светлое, так и в темное время суток.



Всего в понедельник на мариупольском направлении произошло 4 вражеских обстрелов.



Во всех случаях украинские войска открывали ответный огонь.



Украинская правда