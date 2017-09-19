У общеукраинских онлайн-СМИ нет собственной информации об АТО - ИМИ

Ведущие украинские онлайн-издание не имеют собственной информации на тему АТО, почти 70% новостей на эту тему они берут от официальных учреждений.

Об этом говорится в исследовании Института массовой информации.

По данным института, примерно 7-9% новостей в украинских интернет-СМИ касаются АТО.

"Оказалось, что ни одно из 11 популярных всеукраинских интернет-СМИ, подлежащих анализу, не публиковало собственных новостей на тему АТО - то есть новостей, информация для которых была бы собрана и обработана сотрудниками редакции, в идеале - передана непосредственно с места событий", - отмечают в исследовании.

Мониторинг показал, что основным источником информации для таких новостей являются государственные структуры - 68% новостей об АТО. Причем большинство новостей, где источником является государственная структура, написаны по информации, которую предоставляет пресс-центр штаба АТО.

На втором месте после официальных источников медиа используют пресс-релизы от международных структур - 12%. Это, например, отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В 7% случаев источниками новостей были ресурсы "Інформаційний спротив" и "InformNapalm".

По 4% новостей брались со ссылкой на коллег из других медиа (в основном, на сюжеты национальных телеканалов) и российские СМИ или медиа неподконтрольных Украине частей Донбасса.

Еще 5% новостей о зоне АТО были написаны на основе заявлений депутатов всех уровней, главы СНБО Александра Турчинова или местных чиновников. Фактически, это тоже официальная информация.

Мониторинг провели с 23 по 30 июля 2017 года. Для этого исследовали все новости о АТО, вышедшие в ленте новостей в течение недели на 11 онлайн-СМИ: "Украинская правда", "Ліга.net", "УНИАН", "Укринформ", "Корреспондент.net", "112 Украина" , "LB.ua", "Страна.ua", "Обозреватель", "Цензор.net" и "Вести". В целом исследование охватило 548 новостей.