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Более 6 тысяч пограничников наказаны в этом году – Цигикал

Вторник, 19 сентября 2017, 14:47

Более 6 тысяч пограничников привлекли к ответственности за различные нарушения в 2017 году.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, информирует во вторник департамент коммуникации МВД.

"С начала 2017 года Государственная пограничная служба провела три антикоррупционные акции. В результате профилактических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечено более 5000 человек, к административной – почти 1000", – сказал Цигикал.

Глава ГПСУ отметил, что в отношении 73 пограничников возбуждены уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 – с лишением воинского звания.

Глава пограничного ведомства подчеркнул, что борьба с недобросовестными работниками будет продолжаться.

"Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросло почти в 4 раза, по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 года мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки. Но мы будем продолжать борьбу с коррупционерами, ведь народ Украины заслуживает честную пограничную службу", – сказал Цигикал.

По словам главного пограничника, за 2016 год в ГПСУ было проведено более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия уволили более 3 тысяч пограничников.

Украинская правда

Темы: Пограничная службакоррупция
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