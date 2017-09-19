Навального снова обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон"

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации фонда "Соцгоспроект" к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает во вторник российский "Интерфакс".

Отмечается, что суд признал не соответствующим действительности факт передачи взятки в виде особняка с земельным участком от миллиардера Алишера Усманова "Соцгоспроекту".

"Сведения, указанные в исковом заявлении, признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фонда "Соцгоспроект", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд обязал Навального и ФБК удалить фрагменты расследования и аналогичного фильма, содержащие информацию о взятке.

Кроме того, российский оппозиционер должен обнародовать опровержение, опубликовав решение суда.

В то же время, сам Алексей Навальный в Twitter сообщил, что не собирается удалять расследование.

Юрист ФБК Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

"Конечно, решение будет обжаловано. Фрагменты нельзя удалить без удаления самого фильма, а его удалить невозможно. Мы и дальше будем его распространять", - объяснил изданию юрист.

Как известно, "Соцгоспроект" обратился в суд в связи с расследованием ФБК, в котором, в частности, утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду, главой наблюдательного совета которого был однокурсник председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

По мнению фонда, во фрагментах, которые он потребовал удалить, содержатся порочащие его деловую репутацию и не соответствующие действительности сведения: о том, что передача организации имущества была взяткой от Алишера Усманова премьер-министру Дмитрию Медведеву; о том, что фонд был частью преступной схемы; о том, что фонд не осуществляет реальной благотворительной деятельности.

31 мая суд удовлетворил аналогичный иск от миллиардера Алишера Усманова, также обязав ФБК удалить расследование.