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Ситуация на луганском направлении обострилась – штаб АТО

Вторник, 19 сентября 2017, 19:00

Российско-оккупационные группировки продолжают обстрелы позиций украинской армии на Донбассе, ситуация на луганском направлении обострилась.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 19 сентября.

"С полуночи обстановка наиболее обострилась на луганском направлении, где количество вражеских провокаций в последнее время существенно возрастает. Так, почти с часу ночи боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров по нашим опорных пунктах на подступах к Новотошковскому. А около 7 утра применили артиллерию калибра 152 миллиметра", – говорится в сообщении.

Также 19 сентября под минометный обстрел врага попали украинские укрепления возле Крымского.

На донецком направлении стрелковое оружие оккупантов работало вблизи Каменки и Майорска. А из вооружения БМП враг бил по позициям сил АТО в окрестностях Зайцево.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили перемирие, отмечают в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
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