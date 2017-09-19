Порошенко обсудил с Дудой усиление сотрудничества в обороне

Президент Петр Порошенко обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017".

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по результатам встреч, состоявшихся в рамках рабочего визита в Нью-Йорк.

Кроме того, во время разговора с Дудой речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

Отдельно обсуждались вопросы организации визита в Украину президента Дуды до конца текущего года.

По информации пресс-службы, Порошенко во вторник встретился и с президентом Словакии Андреем Киской.

Стороны положительно оценили сохранение позитивных тенденций наращивания товарооборота между двумя странами. Была отмечена важность проведения до конца текущего года заседаний двусторонних украинского-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.

Было договорено усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.

Обсуждалось также сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.

Кроме того, Порошенко встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Глава государства поприветствовал намерения финляндской бизнес-делегации осуществить в ближайшее время визит в Украину.

Порошенко подчеркнул важность скоординированной позиции с целью противодействия построению политически мотивированного проекта Северный поток-2.

Во вторник президент Украины также провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Стороны приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу.

Стороны подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.

Порошенко пригласил Александра Ван дер Беллена посетить Украину, что было с благодарностью принято.

Со всеми главами государств президент Украины обсуждал вопрос реализации Минских договоренностей, событий на Донбассе, деоккупации Крыма и введение миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда