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Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Суббота, 2 сентября 2017, 20:12

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на 45,8 миллионов долларов и составляет 4,38 миллиарда долларов.

Соответствующие данные опубликовал Bloomberg.

Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов.

Ахметов занимает в рейтинге 439-е место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов. Он занимает 49-е место в рейтинге.

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Напомним, в рейтинг самых богатых людей мира, который составило американское издание Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Экономическая правда

Темы: Ахметоврейтинг
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