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ООН: В Мьянме сожжено около 200 сел народности рохинджа

Среда, 20 сентября 2017, 00:47

В Мьянме сожжено около 200 сел мусульман народности рохинджа, операция сил безопасности сопровождается массовыми убийствами, пытками.

Об этом членам Совета по правам человека сообщил глава миссии по установлению фактов Марзуки Дарусман, сообщает центр новостей ООН.

По сообщениям, операция сил безопасности на севере штата Ракхайн сопровождается массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием.

Военные уничтожают целые деревни, где проживали рохинджа: по спутниковым данным, сожжено около 200 сел.

"Поступают сообщения о том, что территория у границы Бангладеш заминирована и те, кто пытается спастись от насилия, включая детей, гибнут и получают увечья. Рассказывают о том, что в ходе пропаганды представителей народности рохинджа сравнивают с насекомыми-вредителями", - сообщил Дарусман.

Беженцы из Мьянмы.
Беженцы из Мьянмы.
УВКБ

Он напомнил, что Совет по правам человека должен осознать опасность подобных действий, ведь опыт показывает, что ужасным преступлениям, как правило, предшествует человеконенавистническая пропаганда.

При этом глава Миссии cказал, что он и его коллеги хотели бы сами убедиться в том, что происходит в Мьянме, но их не пускают в страну.

Напомним, что после нападения повстанцев из народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. По сообщениям, там совершаются преступления против мирных жителей из числа рохинджа, которые могут быть квалифицированы как этнические чистки.

Темы: ООНправа человека
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