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Кабмин ставит под угрозу будущее Украины как транзитера газа – Энергосообщество

Среда, 20 сентября 2017, 10:05
Кабмин ставит под угрозу будущее Украины как транзитера газа – Энергосообщество

Планы правительства внести ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в список госкомпаний, не подлежащих приватизации, делают невозможным привлечение внешних инвестиций в поддержку и развитие газотранспортной системы Украины.

Об этом говорится в письме главы секретариата Энергосообщества Янеза Копача на имя вице-премьер-министра Владимира Кистиона, передает Экономическая правда.

В документе указывается, что привлечение внешних инвестиций в газотранспортную систему оказалось фактически заблокированным после того как летом этого года Кабмин одобрил законопроект №6778, которым предлагается внести изменения в Закон "О списке объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации".

"В законопроекте предлагается включить ПАО "МГУ" в список предприятий, не подлежащих приватизации. Такое включение фактически означает запрет на продажу любого пакета акций МГУ любому частному инвестору", - говорится в письме.

Копач отмечает, что привлечение Украиной партнера к транспортировке природного газа было четко определено как отвечающее стратегическим интересам нашей страны.

"Это помогло бы Украине позиционировать себя как надежного партнера на европейских рынках природного газа и обеспечить себе перспективу транзита природного газа после 2019 года (после окончания срока действия контракта между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" на транзит российского газа через территорию Украины – ЭП)", - утверждает Энергосообщество.

"Предлагая запретить продажу акций МГУ третьей стороне, законопроект фактически перечеркивает такую возможность", - говорится в письме.

В нем также указывается, что Секретариат ЭС считает последние шаги правительства угрозой для будущего Украины как транзитера природного газа в Европу.

"К сожалению, одобрение законопроекта №6778 не единственный шаг. В последнее время мы наблюдаем, как Министерство энергетики фактически пытается сохранить контроль за активами по транспортировке и хранению в нарушение обязательств Украины по "Договору о создании Энергетического сообщества"", - говорится в тексте письма.

"Мы считаем, что в настоящий момент нужно найти решение этой проблемы, которое бы действительно отвечало интересам Украины, а не интересам отдельных личностей. Секретариат будет способствовать принятию такого решения. Прежде всего мы требуем безотлагательного отзыва законопроекта №6778", - говорится в обращении Копача.

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" создано в качестве компании, к которой от "Укртрансгаза" должны были перейти функции оператора газотранспортной системы.

Законом "О рынке природного газа" предусмотрена возможность привлечения инвестора к работе и управлению газотранспортной системой путем обладания "до 49% акций оператора ГТС".

Дмитрий Рясной, ЭП

Темы: энергетика
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