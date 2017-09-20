Сергея Бубку заподозрили в коррупционной сделке

Французская газета Le Monde подозревает главу Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку в причастности к коррупционной сделке.

Об этом издание пишет в статье "Подозрения в коррупции в МОК: опасные связи Сергея Бубки".

В незаконной коррупционной схеме также фигурируют сын бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламина Диака Папа Массата Диака, бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики бывший казначей IAAF Валентин Балахничев и члены Международного олимпийского комитета.

Согласно документам, на которые ссылается издание, 18 июня 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов оффшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда являлся Балахничев. А незадолго до перевода средств Бубкой New Mills Investments перечислила такую же сумму – $45 033 компании Папа Массата Диака Pamodzi Sports.

О разоблачении крупнейшей коррупционной сделки подкупа членов IAAF и МОК, принимавших участие в выборах городов, которые будут принимать крупные спортивные соревнования, стало известно накануне.



В частности речь шла об определении проведение летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и права на Олимпиаду-2020 для Токио.



Валентин Балахничев уже назвал информацию про связь перевода денежных средств старшим вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергеем Бубкой с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро нонсенсом.

"Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс", – заявил он агентству "Р-Спорт".

По словам Балахничева, пресса придумала это, чтобы навредить Сергею Бубке.

"Перевод средств был связан с расширением проведения "Звезд шеста" (легкоатлетический турнир по прыжкам с шестом, который проводился в Донецке с 1990 года), с чем я помогал Сергею. Мы пытались увеличить количество этих соревнований", – утверждает россиянин.

Валентина Романенко, УП