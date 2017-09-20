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МИД призывает турок не ездить на конференции в оккупированном Крыму

Среда, 20 сентября 2017, 17:45

Посольство Украины в Турции обратилось с призывом к гражданам этой страны не посещать "международные конференции", которые российские оккупанты запланировали в Крыму на ноябрь.

Об этом дипломатическое учреждение сообщает в Twitter.

"Проинформировали турецкую сторону о так называемых международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация АРК планирует в ноябре этого года", - пишет посольство.

Дипломаты говорят, что обратились к Турции с просьбой не допустить участия ее граждан в этих мероприятиях.

Украинская правда

Темы: ТурцияКрымоккупацияМИД
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