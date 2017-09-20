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Порошенко: Миротворческая миссия должна помочь решить конфликт, а не заморозить

Среда, 20 сентября 2017, 18:30

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина нуждается в помощи миротворцев ООН из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке.

"Наше участие в миротворческих операциях была даже тогда, когда мы пострадали от вооруженного нападения со стороны РФ. А сегодня для нас пришло время опереться на миротворческое плечо ООН", - сказал глава государства.

"Как вы знаете, в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть нашей территории. Российский лейтмотив о том, что "нас там нет", не выдерживает никакой критики", - заявил он.

Президент напомнил, что во время конфликта с РФ погибло более 10 000 украинцев, ранены 25 000, более 1,8 млн человек стали беженцами.

"Право людей на свободу жизни, свободу слова и свободу получать информацию каждый день подвергается атакам. (...) Если эта трагедия не требует миротворческой миссии, то какая тогда требует? Вот почему я хочу подтвердить мое предложение Совета о том, чтобы отправить миротворческую миссию на Донбасс. Мы должны двигаться в этом направлении чем раньше, тем лучше", - считает Порошенко.

Он также добавил, что дорога к обеспечению мира, для обеспечения миротворческой миссии, прежде всего, лежит в прекращении отправки российских солдат и оружия на украинскую землю. "Должен быть обеспечен международный контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы", - заявил глава государства.

"Миротворческая миссия должна обеспечить мир на Донбассе, а не заморозить конфликт. Поэтому справедливость будет восстановлена, а справедливость - это восстановление суверенитета Украины", - добавил он.

Президент пообещал, что Украина будет полностью выполнять то, что от нее требуется.



Украинская правда, Европейская правда

Темы: ПорошенкомиротворцыООН
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