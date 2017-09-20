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Порошенко призвал генсека ООН направить миссию по технической оценке на Донбасс

Среда, 20 сентября 2017, 19:21

Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН направить в Украину миссию по технической оценке для анализа общей ситуации на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке.

"Позвольте мне еще раз подтвердить предложение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с уставом и направить в Украину миссию по технической оценки", - сказал он.

"И на основе анализа данной миссии должны быть разработаны возможности присутствия миротворцев ООН в Донбассе", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал на заседании Совета безопасности ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе как можно быстрее.

Европейская правда

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