Порошенко призвал генсека ООН направить миссию по технической оценке на Донбасс
Среда, 20 сентября 2017, 19:21
Президент Украины Петр Порошенко призвал генерального секретаря ООН направить в Украину миссию по технической оценке для анализа общей ситуации на Донбассе.
Об этом Порошенко заявил на заседании Совета безопасности ООН в среду в Нью-Йорке.
"Позвольте мне еще раз подтвердить предложение генеральному секретарю воспользоваться своими полномочиями в соответствии с уставом и направить в Украину миссию по технической оценки", - сказал он.
"И на основе анализа данной миссии должны быть разработаны возможности присутствия миротворцев ООН в Донбассе", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал на заседании Совета безопасности ООН развернуть миротворческую миссию в Донбассе как можно быстрее.