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Вице-мэр Одессы ушла в отставку после пожара в детском лагере

Четверг, 21 сентября 2017, 01:04

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отставке вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиды Цвиринько.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Согласно распоряжению, Цвиринько ушла "по собственному желанию".

"Уволить: Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, в соответствии со ст. 38 КЗоТ Украины, 19 сентября 2017 года", - говорится в распоряжении.

Как известно, в результате пожара, возникшего в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" 16 сентября в Одессе погибли трое детей.

Читайте также материал "Украинской правды": История "Виктории". Как в пламени одесской коррупции погибли дети.

Темы: Одесса
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