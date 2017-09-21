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В РФ распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах

Четверг, 21 сентября 2017, 13:20
В РФ распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах

Российские СМИ распространили лживую информацию о том, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом говорится статье "Европейской правды" "Миротворческий фейк" российских СМИ: почему Украина не регистрировала проект резолюции в Совбезе ООН".

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщило, что Украина внесла свой проект резолюции после того, как это сделала Россия.

Однако это – откровенная ложь, потому что в Совбезе ООН нет украинского проекта резолюции. В ООН действительно есть документ от Украины, в котором расписано наше видение будущей миротворческой миссии. Это - письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015 года.

Украина хоть и имеет право подать встречный проект на идею россиян, но не делала этого. Мотивов несколько, и главный из них - это то, что такой шаг может нам навредить и подтолкнет Совбез к принятию документа в неприемлемой для нас редакции.

"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что ж, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", - пояснил один из дипломатов.

Россияне, в частности, хотят ввести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранение тяжелого вооружения и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров о миссии Украины признала самопровозглашенную "власть" "Л/ДНР" и начала контакты с ней.

Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой.

Напомним, Петр Порошенко ранее заявлял, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН на Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН - беспристрастность.

Он также считает, что мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать всю оккупированную территорию, вместе с российско-украинской границей.

Европейская правда

Темы: миротворцыООНРосcия
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